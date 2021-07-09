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У Краснокутську відкрили новий фізкультурно-оздоровчий комплекс

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Кранокутськ, П'ятниця 09 липня 2021 15:07
У Краснокутську відкрили новий фізкультурно-оздоровчий комплекс
Автор: РБК-Україна

У Краснокутську Харківської області відкрили новий сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс, на базі якого зможуть займатися близько 400 осіб на добу. Проєкт реалізували відповідно до міжнародних стандартів у рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"Цей фізкультурно-оздоровчий комплекс важливий для Краснокутської громади, він дозволить вивести розвиток спорту на новий етап", - зазначив заступник голови ХОДА Михайло Харнам.

У Краснокутську відкрили новий фізкультурно-оздоровчий комплекс

У новозбудованному спорткомплексу зможуть займатися як дорослі, так і діти. Тут працюватимуть секції футзалу, волейболу, баскетболу, боксу та тенісу, можна буде займатися гирьовим спортом тощо. Діти займатимуться спортом на базі комплексу безоплатно. Для дорослих працюватиме тренажерна зала.

У Краснокутську відкрили новий фізкультурно-оздоровчий комплекс

За словами директора Краснокутської ДЮСШ Анатолія Акімова, в осінньо-зимовий період заняття можна проводити в ігровій залі. Розмір зали також дозволяє приймати на базі ФОК повноцінні змагання.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко заявив, що цього року програма розпочала масштабне оновлення спортивної інфраструктури. За рік планується завершити 80 стадіонів та 29 басейнів.

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