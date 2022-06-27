"Велика сімка" близька до договору про обмеження цін на російську нафту

"Подвійна мета лідерів G7 полягала в тому, щоб прямо націлитися на доходи Путіна, особливо за рахунок енергії, а також звести до мінімуму побічні ефекти і вплив на економіку G7 і решту світу", - сказав офіційний представник на брифінгу в кулуарах щорічного саміту G7.

Західні країни прагнуть посилити тиск на Росію, не розпалюючи і без того стрімку інфляцію, від якої особливо страждає південь планети. Обмеження цін може вдарити по кишені Кремля, фактично знизивши ціни на енергоносії.

Лідери G7 також візьмуть на себе "безпрецедентне довгострокове зобов'язання в області безпеки, щоб надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно", включаючи своєчасне надання сучасної зброї, йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.