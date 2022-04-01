Велика колона техніки РФ не змогла прорватися до Києва і була розбита, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що велика колона російської техніки, яка рухалася на Київ, була розбита. Російські війська, дислоковані навколо Києва та Чорнобиля, відходять до Білорусі для поповнення резервів.

Прес-секретар Пентагону Джон Кербі сказав, що поки точно неясно, куди направляються російські війська. Але спікер припустив, що ймовірно вони направляються в Білорусь для доукомплектування.

"Те, що в Росії називають деескалацією, я називаю передислокацією", — сказав він, додавши, що Київ як і раніше є пріоритетною точкою для російських авіаударів. Також Кербі сказав, що в США не впевнені в існуванні 60-кілометрової колони, що рухалася на Київ. "Українці досить швидко роздрібнили та зупинили цю колону, проявивши велику спритність", - додав Кербі.

Спікер також зазначив, що постачання американського озброєння в Україну відбуваються швидко. "Я ніколи не бачив, щоб Міністерство оборони могло діяти з таким завзяттям і швидкістю, як в останні кілька тижнів", - сказав він.

За словами Кірбі, в Україну вже прибуло шість партій озброєння та інших вантажів з пакета загальною вартістю 800 мільйонів доларів. Очікується, що вся виділена Україні допомога прибуде за пару тижнів.