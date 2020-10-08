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Хворий на коронавірус Трамп повернувся в Овальний кабінет

США, Четвер 08 жовтня 2020 01:27
Хворий на коронавірус Трамп повернувся в Овальний кабінет
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Надія Собенко

Президент США Дональд Трамп повернувся до роботи в Овальному кабінеті Білого дому. Він провів вихідні у лікарні, а вже в понеділок повернувся в резиденцію.

Про це повідомляє The Hill.

Біля входу в крило Білого дому, де розташований Овальний кабінет, в останні години несе охорону морський піхотинець. Це означає, що президент перебуває на робочому місці.

У Білому домі пояснили журналістам, що Трамп отримав інформацію про загрозливий США ураган "Дельта", а також про переговори з Конгресом щодо заходів стимулювання економіки.

Відповідно до чинних рекомендацій влади країни, пацієнти з коронавірусом повинні залишатися на самоізоляції мінімум 10 днів, щоб звести мінімуму ризик зараження інших людей.

Як пише видання, працюючи з Овального кабінету, Трамп може збільшити ризик зараження вірусом інших людей в Західному крилі.

Глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз раніше заявив, що Білий дім вводить протоколи безпеки, щоб гарантувати захист співробітників, оскільки Трамп хотів працювати в Овальному кабінеті вже наступного дня після повернення з лікарні.

За словами Медоуза, всім, хто безпосередньо взаємодіє з Трампом, видаватимуть засоби індивідуального захисту, маски і окуляри.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп.

Трампу дали препарат для тяжкохворих коронавірусом.

Президент США покинув госпіталь Уолтера Ріда після лікування від коронавірусу в понеділок, 5 жовтня.

Особистий лікар Трампа Шон Конлі заявив, що у глави держави були виявлені антитіла до коронавірусу.

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