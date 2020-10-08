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Больной коронавирусом Трамп вернулся в Овальный кабинет

США, Четверг 08 октября 2020 01:27
Больной коронавирусом Трамп вернулся в Овальный кабинет
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Надежда Собенко

Президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома. Он провел выходные в больнице, а уже в понедельник вернулся в резиденцию.

Об этом сообщает The Hill.

У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент находится на рабочем месте.

В Белом доме объяснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США ураган "Дельта", а также о переговорах с Конгрессом о мерах стимулирования экономики.

В соответствии с действующими рекомендациями властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Как пишет издание, работая из Овального кабинета, Трамп может увеличить риск заражения вирусом других людей в Западном крыле.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз ранее заявил, что Белый дом вводит протоколы безопасности, чтобы гарантировать защиту сотрудников, так как Трамп хотел работать в Овальном кабинете уже на следующий день после возвращения из больницы.

По словам Медоуза, всем, кто напрямую взаимодействует с Трампом, будут выдавать средства индивидуальной защиты, маски и очки.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании.

Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом.

Президент США покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса в понедельник, 5 октября.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы государства были обнаружены антитела к коронавирусу.

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