Лікарні Запоріжжя й Кам’янського отримали медикаменти від "Рятуємо життя" на 238 тисяч євро

Тисячі катетерів, внутрішньовенних канюль, шприців, систем для переливання крові й рукавичок передали в запорізький військовий шпиталь та Міську лікарню швидкої допомоги м. Кам’янське.

Також зі складу в Польщі вже відправлено до України вантаж із капронових і шовкових хірургічних ниток, гемостатичних матеріалів тощо.

"Сила України - в єдності. Це щодня доводять мільйони простих громадян, які намагаються підтримувати нашу державу, і бізнес, який залучає свої ресурси до гуманітарних чи оборонних проєктів. Група "Метінвест" з першого дня війни в епіцентрі допомоги постраждалим українцям, медикам, ЗСУ і силам тероборони. Ми там, де щодня йде боротьба за людські життя: у лікарнях, на передовій, у центрах допомоги переселенцям. Бо саме так можна вистояти та перемогти", - заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Проект планує розширювати постачання препаратів і лікарських засобів: зараз іде закупівля мультивітамінів для дорослих та дітей.

Як відомо, раніше проект закупив вже 2,6 тис. тонн продуктів харчування: набори отримують люди, які постраждали від бойових дій, а також з них формуються стратегічні запаси у містах, які перебувають недалеко від ліній зіткнення.

З моменту запуску гуманітарного проекту допомогу - продукти, товари першої потреби та медикаменти для лікарень. - отримали вже понад 40 тисяч людей.