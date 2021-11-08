У лікарні Красилова завершилась реконструкція приймального відділення

У Красилівській багатопрофільній лікарні, що у Хмельницькій області, завершилася реконструкція приймального відділення. Роботи було виконано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької ОДА.
"У результаті реконструкції площа лікарні збільшилася майже у п’ять разів до 1 тис. кв.м. Заклад оснащений новою інженерною мережею та системою вентиляції. Окремо змонтована система централізованого постачання кисню", - йдеться у повідомленні.
У відділенні облаштували кабінет комп’ютерної томографії, встановили сучасний томограф вартістю 11,9 млн грн, організували рентген-кабінет, кабінети ендоскопії та ультразвукової діагностики, окрему лабораторію.
Приймальне відділення обладнали спеціалізованими санвузлами, пандусами та автоматичними розсувними дверями, що дають можливість безперешкодно транспортувати пацієнтів. А спеціальна розмітка на підлозі вказує на маршрути транспортування в залежності від стану хворого.
Додатково добудували "теплий" заїзд - спеціальне приміщення, розраховане на одночасний заїзд двох "швидких", що дозволяє доставляти пацієнтів швидко і комфортно безпосередньо у відділення.
Напередодні в Офісі президента повідомили, що до кінця цього року у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують завершити оновлення 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій, а наступного року розпочати відновлення 48 обласних лікарень для дорослих і дітей, у 29 з них побудувати вертолітні майданчики.