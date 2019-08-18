У лікарнях Одеси залишаються 8 постраждалих при пожежі в готелі

Фото: готель "Токіо Стар" ("Думская")

Двоє постраждалих відмовилися від госпіталізації

З постраждалих при пожежі в Одесі в готелі "Токіо Стар" у лікарні залишаються вісім осіб, які отримали, в основному, опіки верхніх дихальних шляхів. Про це розповіли в Одеській міськраді, передає РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Загалом при пожежі постраждали 10 осіб, один з тих, що відмовилися від госпіталізації, - громадянин Литви Роман Чернявський 1960 року народження, ще один - громадянин Сьєрра-Леоне, стан якого оцінюють як задовільний.

Поміж шпиталізованих 10-річна дівчинка, у якої діагностували 12% опіків тіла і отруєння продуктами горіння.

У мерії повідомили, що стан тяжких постраждалих поступово покращується.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Загоряння відбулося близько 01:34 на другому поверсі готелю. Спочатку повідомлялося, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

В. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова доручила головному управлінню Державної міграційної служби в області провести ідентифікацію іноземних громадян, які перебували в готелі "Токіо Стар" під час пожежі.