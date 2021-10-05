У лікарнях Києва 99% COVID-хворих не вакциновані, - мер столиці
У Києві майже всі COVID-хворі, які перебувають у лікарнях, не отримали вакцину від коронавірусу. Таких у місті 99% від всіх лікарень.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами міського голови, у Києві вже понад 1,7 млн осіб щеплені хоча б однієї дозою вакциною, а половина з цієї кількості - 880 тисяч - повністю імунізовані від COVID.
"І ще одна важлива цифра - 99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом - це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдімо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, мер Києва також розповів, які обмеження можуть ввести в столиці через COVID-19.