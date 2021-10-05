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У лікарнях Києва 99% COVID-хворих не вакциновані, - мер столиці

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 10:00
У лікарнях Києва 99% COVID-хворих не вакциновані, - мер столиці Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Уляна Безпалько

У Києві майже всі COVID-хворі, які перебувають у лікарнях, не отримали вакцину від коронавірусу. Таких у місті 99% від всіх лікарень.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами міського голови, у Києві вже понад 1,7 млн ​​осіб щеплені хоча б однієї дозою вакциною, а половина з цієї кількості - 880 тисяч - повністю імунізовані від COVID.

"І ще одна важлива цифра - 99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом - це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдімо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва також розповів, які обмеження можуть ввести в столиці через COVID-19.

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