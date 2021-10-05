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У Києві можуть ввести нові обмеження через коронавірус

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 08:28
У Києві можуть ввести нові обмеження через коронавірус Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження можуть ввести в місті через COVID-19. Їх контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, в тому числі співробітники комунальних підприємств.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, напередодні можливого погіршення ситуації розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які засновані на досвіді інших країн.

"Наприклад, коли тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень", - повідомив він.

Кличко повідомив, що такі обмеження можуть стосуватися і проїзду у громадському транспорті.

"Але, підкреслю, це на рівні ідей поки - варіанти, які розглядаються", - зазначив мер міста.

COVID-сертифікати в громадському транспорті

Вводити COVID-сертифікати в громадському транспорті на випадок червоного рівня влада не хоче.

"Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не вводити повний локдаун, як це було в минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - повідомив Кличко.

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Віталий Кличко Київ
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