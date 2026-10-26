В Болгарии определились два фаворита президентских выборов: кто проходит во второй тур

В Болгарии после подсчета почти всех голосов определились участники второго тура президентских выборов. Решающее голосование состоится 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТА.
За пост президента и вице-президента во втором туре выборов будут соревноваться две пары кандидатов: Илиана Йотова и Кирилл Валчев, а также Андрей Гюров и Георгий Кандев.
По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии по состоянию на 9:00, после проработки 99,94% протоколов участковых избирательных комиссий в районных избирательных комиссиях пара Йотова-Валчев получила 34,76% голосов. Их ближайшие конкуренты – Гюров и Кандев – набрали 31,95%.
По Конституции Болгарии, кандидатов на должности президента и вице-президента считают избранными в первом туре, если за них проголосовало более половины принявших участие в голосовании избирателей при условии, что явка превысила половину всех избирателей.
Если ни одна пара не выполняет эти требования, в течение семи дней проводят второй тур. В нем принимают участие две пары кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом голосовании.
На этот раз избирателям придется повторно прийти на участки 1 ноября, чтобы определить, кто займет должности президента и вице-президента страны.
Согласно обнародованным результатам после обработки 99,94% протоколов, первые шесть пар кандидатов получили следующие результаты:
Еще 4,426% избирателей выбрали вариант "Не поддерживаю никого".
Напомним, 25 октября в Болгарии состоялись президентские выборы, в которых участвовало 27 пар кандидатов на должности президента и вице-президента.
Выборы проходят после отставки предыдущего президента Румена Радева, который в январе 2026 года объявил о досрочном сложении полномочий после почти девяти лет в должности. После его отставки обязанности главы государства перешли к вице-президенту Илиане Йотовой.