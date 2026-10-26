В Болгарии определились два фаворита президентских выборов: кто проходит во второй тур

За пост президента и вице-президента во втором туре выборов будут соревноваться две пары кандидатов: Илиана Йотова и Кирилл Валчев, а также Андрей Гюров и Георгий Кандев.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии по состоянию на 9:00, после проработки 99,94% протоколов участковых избирательных комиссий в районных избирательных комиссиях пара Йотова-Валчев получила 34,76% голосов. Их ближайшие конкуренты – Гюров и Кандев – набрали 31,95%.

Почему в Болгарии проводят второй тур

По Конституции Болгарии, кандидатов на должности президента и вице-президента считают избранными в первом туре, если за них проголосовало более половины принявших участие в голосовании избирателей при условии, что явка превысила половину всех избирателей.

Если ни одна пара не выполняет эти требования, в течение семи дней проводят второй тур. В нем принимают участие две пары кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом голосовании.

На этот раз избирателям придется повторно прийти на участки 1 ноября, чтобы определить, кто займет должности президента и вице-президента страны.

Как распределились голоса

Согласно обнародованным результатам после обработки 99,94% протоколов, первые шесть пар кандидатов получили следующие результаты:

Илиана Йотова и Кирилл Валчев – 34,763%;

Андрей Гюров и Георгий Кандев – 31,947%;

Костадин Костадинов и Петр Волгин – 12,545%;

Радостин Василев и Красимир Манов – 4,608%;

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,788%;

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,393%.

Еще 4,426% избирателей выбрали вариант "Не поддерживаю никого".