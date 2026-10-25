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В Болгарии стартовали президентские выборы

10:42 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: избирательный участок в Болгарии во время голосования на президентских выборах (Getty Images)

В Болгарии 25 октября начались президентские выборы, в которых принимают участие 27 претендентов на должности главы государства и вице-президента. Право голоса имеют около 6,6 млн граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарские издания BNT News и БТА.

Голосование в Болгарии началось утром и продлится до 20:00. Если на избирательных участках будут оставаться очереди, работу могут продлить еще на час.

По данным болгарских медиа, право голоса на этих выборах имеют около 6 млн 590 тысяч граждан. Среди них - около 46 тысяч молодых людей, которые в этом году достигли или достигнут 18-летнего возраста и смогут проголосовать впервые.

Для голосования в стране подготовили 9373 электронных машин. На самых больших участках, где зарегистрировано более 780 избирателей, установили по два устройства. В общей сложности таких участков – 2249.

Голосование также организовали за пределами Болгарии: для этого открыли 613 избирательных участков.

Что известно о кандидатах в президенты

По информации Болгарского телеграфного агентства (БТА), в президентских выборах принимают участие 27 претендентов на должности президента и вице-президента. Сначала документы на регистрацию подали 28 списков, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) упразднила регистрацию одного из них.

Причиной послужило невыполнение требования Избирательного кодекса: независимые претенденты должны собрать не менее 2500 подписей избирателей в поддержку своей регистрации.

Среди основных участников президентской гонки - действующая президент Илиана Йотова, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров и лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

По данным опросов, проведенных в преддверии голосования, лидирует Йотова, а ее главным конкурентом является Гюров. Костадинов занимает третье место, существенно уступая двум основным претендентам.

В частности, по результатам исследования Market Links, обнародованного 21 октября, Йотову готовы поддержать 47,3% опрошенных, Гюрова – 30,6%, а Костадинова – 10,3%.

Как определят победителя

Чтобы победить уже в первом туре кандидат должен получить более половины действительных голосов при условии, что в голосовании приняли участие более 50% избирателей, имеющих право голоса.

Если ни один из претендентов не выполнит эти требования, в Болгарии проведут второй тур президентских выборов. Он назначен на 1 ноября.

Напомним, в январе 2026 года президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке после почти девяти лет в должности.

23 января Конституционный суд досрочно прекратил его полномочия. Радев стал первым президентом Болгарии, добровольно покинувшим пост до истечения срока.

После его отставки обязанности главы государства перешли к вице-президенту Илиане Йотовой.

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