В Болгарии хотят национализировать курорт на побережье Черного моря, который принадлежит РФ
В парламенте Болгарии готовят закон о передаче государству контроля над огромным российским туристическим курортом "Камчия" на побережье Черного моря.
Об этом заявил депутат Ивайло Мирчев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Курорт "Камчия", рекламируемый как "центр образования, культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, делового и конгрессного туризма", принадлежит российской столице Москве, но управляется в Болгарии болгарскими гражданами, которые формально не входят в ЕС. санкционный режим.
Ивайло Мирчев описывает базу как российский анклав на болгарском побережье, действующий более 14 лет.
"Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая продолжающуюся войну России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые принимаются в ответ на неослабевающую агрессию России", - заявил депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.
Он добавил, что для того, чтобы Болгария выполнила свои обязательства по обеспечению соблюдения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон.
Как курорт связан с "Лукойлом"
Неделю назад партнерка СМИ сообщила, что Департамент имущества мэрии Москвы обратился с просьбой назначить главой центра "Камчия" директора российской нефтяной компании "Лукойл Нефтехим Бургас".
Директива Москвы по курорту "Камчия" прозвучала на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах ЕС.
Болгария недостаточно эффективно выполняла санкции против РФ
Издание пишет, что после в феврале 2017 года санкции ЕС были распространены на сотни российских граждан и компаний.
Однако Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая не ввела санкции в отношении каких-либо российских граждан или компаний из санкционного списка ЕС.
В Болгарии около 300 000 россиян владеют более чем 500 000 объектов недвижимости, согласно последним данным, опубликованным властями в 2019 году.
Болгарская правовая система предусматривает лишь процедуру ареста активов, а не их замораживание. Поэтому члены ЕС, которым и является Болгария, должны напрямую применять правила санкций Евросоюза, а это означает, что налоговые органы должны инициировать процедуры замораживания, даже если никакие национальные правила не предусматривают такие процедуры.
Подобные случаи конфискации имущества в Европе
Недавно парламент Латвии решил национализировать "Дом Москвы", расположенный в Риге. В нем проводились мероприятия, угрожавшие нацбезопасности страны.
Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.
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