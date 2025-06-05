Болгария сменит левы на евро: названа конечная дата

Для перехода на евро экономика Болгарии должна была достичь определенных очерченных параметров. Так, уровень инфляции в стране не должен был превышать показатель трех лучших стран ЕС более чем на 1,5 пункта.

В апреле 2024 года лучшие результаты показали Франция (0,9%), Кипр (1,4%) и Дания (1,5%), что позволило Болгарии с инфляцией 2,8% уложиться в очерченные рамки.

Страна-кандидат также не должна превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП. Дефицит Болгарии - 3,0% в 2024 году и прогнозируемый 2,8% в 2025 году. Государственный долг страны составляет 24,1% ВВП в 2024 году и ожидаемые 25,1% в 2025 году при допустимом максимуме в 60%.

В 2024 году парламент Болгарии принял закон о переходном периоде по смене валюты, дата завершения процесса замены валюты не называется.

Еврозона

По состоянию на сегодня в Еврозону входит 20 стран-членов ЕС. Последней на евро перешла Хорватия - с 1 января 2023 года. В Еврозоне проживает более 336 млн европейцев.

Болгария обязалась перевести свою валюту, лев, на евро после присоединения к Европейскому Союзу в 2007 году, как указано в ее договоре о вступлении в ЕС.

Как отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, Украина в процессе вступления в Европейский Союз возьмет на себя обязательства перейти на евро. Однако это длительный путь.