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Болгария закрыла нефтяную лазейку, которая позволяла РФ заработать 1 млрд евро

Архивное фото: министр финансов Болгарии Ассен Васильев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Болгарии приняло решение, которое помешает РФ обходить санкции против ее нефтяного сектора и не позволит зарабатывать деньги для ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года, то есть на 6 месяцев раньше, чем планировалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство страны приняло такое решение, чтобы помешать РФ обходить западные санкции после того, как стало известно, что эта лазейка позволила Кремлю привлечь дополнительный 1 миллиард евро на свои военные действия против Украины.

Отказ от российской нефти будет проходить в два этапа

Отмечается, что отказ от российской нефти будет проходить в два этапа. С 1 января следующего года, в стране приостановят квотирование экспорта, а уже с 1 марта - полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.

Министр финансов Болгарии Ассен Васильев подчеркнул, что такое решение является полезным, поскольку оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Российская нефть в Болгарии

В конце сентября сообщалось, что болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в один ряд с другими членами Европейского союза.

Но в начале ноября Politico сообщало, что Кремль за этот год заработал дополнительно 1 миллиард евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания России воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.

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