Болгария и Румыния с 1 января стали полноправными членами Шенгенской зоны

ЕС уже разрешил Болгарии и Румынии беспаспортные поездки по воздуху и морю в марте прошлого года. Но обе страны давно заявляют, что устранение контроля на сухопутных границах является ключевым фактором.

По данным анализа Болгарской академии наук, без очередей на границе все население Болгарии могло бы сэкономить время, эквивалентное 242 тысячам дням ожидания на контрольно-пропускных пунктах.

В том же исследовании были выявлены значительные экономические выгоды: по оценкам, прямое влияние полного членства в Шенгенской зоне на Болгарию, одного из беднейших членов ЕС, может составить 866 млн евро в год.

Ключевые производители, в том числе из автомобильной промышленности, на долю которой приходится около 15% экономики Румынии и 4% экономики Болгарии, также вздыхают с облегчением.

"Это лучшая новость, которую мы могли получить в период, отмеченный большой неопределенностью для автомобильной промышленности в целом", - сказал Адриан Санду, глава Ассоциации автопроизводителей Румынии. Он подсчитал, что пребывание вне Шенгена обходится автомобильной промышленности страны в 180 тысяч евро в день.

Второй класс

Из-за долгого ожидания многие из 19 млн румын и 6 млн болгар заявили, что чувствуют себя в ЕС гражданами второго сорта.

Однако Шенген, о котором они мечтали, постепенно становится другим. Это связано с новыми ограничениями, уже введенными в других местах в зоне без паспортов. Например, Германия, некогда чемпионка открытых границ, вновь ввела контроль на границах со своими соседями по ЕС.

Между тем, растущие антимигрантские настроения усиливают поддержку крайне правых по всему ЕС, и Румыния и Болгария не являются исключением. Споры по поводу миграции привели к задержкам полного вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, поскольку обе страны пытались успокоить обеспокоенность Австрии по этому вопросу.

А поскольку окончательное решение о предоставлении полного доступа в Шенгенскую зону было принято только 12 декабря, власти не смогли оперативно подготовиться к отмене пограничного контроля.

Расписание движения поездов Румынии на 2025 год было утверждено до решения о Шенгенском соглашении. Это означает, что поезда по-прежнему должны останавливаться на 30 минут на границе для проверки документов.