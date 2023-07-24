Болгария и Греция обсуждают экспорт украинского зерна по железной дороге

Премьер-министры Греции и Болгарии Кириакос Мицотакис и Николай Денков обсудили экспорт украинского зерна после выхода России из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool .

Денков заявил, что сейчас обсуждается возможность транспортировки украинского зерна поездами через территорию Болгарии в греческие порты, но не предоставил никаких подробностей.

По данным издания, речь идет о том, чтобы болгарские поезда загружали зерно на границе Украины с Румынией и затем перевозили его через румынскую и болгарскую территорию в греческий порт Александруполис.

Однако неясно, какие болгарские перевозчики смогут перевезти такой груз, учитывая, что государственные железные дороги Болгарии испытывают нехватку как локомотивов, так и грузовых вагонов. Также сомнительно, что частные железнодорожные компании смогут осуществлять такие перевозки имеющимся у них подвижным составом.

По словам болгарского премьера, Греция уже начала развивать железнодорожные линии, представляющие особый интерес для Болгарии - до Кулаты и Свиленграда. Улучшение технического состояния железных дорог на этих двух направлениях позволило бы перевозить больше грузов из Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы в греческие порты.

Выход России из "зернового соглашения"

На прошлой неделе пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль выходит из "зернового соглашения", которое позволяет экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Чиновник посетовал, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на такие действия президент Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

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