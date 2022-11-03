Болгария проголосовала за предоставление Украине военной помощи

Депутаты Национального Собрания 48-го созыва приняли решение направить в Украину военную и военно-техническую помощь. По вопросу "кто за мир, а кто за войну?" "Болгарская социалистическая партия" начала дебаты в парламенте о военной помощи Украине, которые длились более трех часов.

"Мы очень поздно встали на сторону наших союзников по НАТО и ЕС", - заявил Атанас Славов из "Демократической Болгарии".

Славов задал вопрос, достаточно ли в Болгарии боеспособной армии для выполнения взятых на себя обязательств. По его мнению, оказание военной помощи Украине и перевооружение болгарской армии должно быть связано.

Георг Георгиев из "Граждане за европейское развитие Болгарии" отметил, что Украине нужна военная помощь в ассортименте. Отечественная промышленность могла производить качественную военную продукцию.