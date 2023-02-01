Болгария построит трубопровод в Сербию для отказа Белграда от российского газа

Ожидается, что 170-километровый газопровод будет введен в эксплуатацию к концу года, заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов.

Болгария, рассматривающая проект с 2012 года, планирует к концу октября подготовить 62-километровый участок на своей территории. По словам чиновников, Сербия, начавшая строительство в феврале прошлого года, также будет готова к осени.

"Этот проект дает региону новые возможности для подлинной диверсификации и безопасности поставок", - заявил президент Болгарии Румен Радев на церемонии открытия, на которой также присутствовал президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, страны получают расширенный доступ к европейским рынкам. "Сербия получает доступ к новым источникам газа, поступающим из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа в Эгейском море", - сказал он.

В настоящее время единственная газовая ветка между двумя странами - транспортировка российского газа из газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.

Трубопровод, который позволит газу идти в обоих направлениях, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Болгария, которая была отрезана от импорта российского газа в апреле прошлого года, открыла новую газовую соединительную линию с Грецией, по которой в настоящее время транспортируется 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочную сделку с Турцией по импорту СПГ.