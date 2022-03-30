RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Болгарія відмовилася платити за газ в рублях

Фото: Болгарія відмовилася платити за газ в рублях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вимога Росії про платежі за газ в рублях порушує контракти. Офіційний представник уряду Болгарії заявив, що воно не може бути прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення існуючих договорів, в яких чітко зазначено, що платежі повинні проводитися в Євро або доларах США, не допускається", - сказав представник.

Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту російського Газпрому. Її центристський уряд провів у середу нараду, щоб обговорити, які заходи можуть бути прийняті в разі припинення поставок російського газу, повідомив представник.

Інші члени ЄС також намагаються забезпечити поставки після того, як Москва, незадоволена санкціями Заходу у зв'язку з її вторгненням в Україну, які вдарили по рублю, дала зрозуміти, що може припинити постачання газу, якщо покупці не будуть платити в рублях.

Однак в середу Кремль заявив, що не буде негайно вимагати оплати за газ в рублях.

Болгарія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу і вивчає способи імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) через термінали ЗПГ в Греції і Туреччині.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація