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Болгарія змінила умови в’їзду для українців: що потрібно знати

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я Болгарії оновило умови в’їзду для іноземців. Зокрема, українцям дозволять подорожувати країною за умови наявного COVID-сертифіката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ посольства України в Болгарії.

За інформацією відомства, з 29 липня до 31 серпня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у країнах та розміщенням їх у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона).

Зазначено, що перелік країн за кольоровими зонами переглядатиметься принаймні раз на тиждень.

Вказано, що громадяни України, які в’їжджають до Болгарії, допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID-сертифікат ЄС.

Однак, дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз офіційно рекомендував відкрити кордони для громадян України.

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