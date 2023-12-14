Болгария готовится отменить исключение из санкций, позволившее заработать миллионы РФ

Парламент Болгарии в среду, 13 декабря, сделал первый шаг к отмене исключения из санкций, которое принесло миллионы евро Российской Федерации. Голосование состоялось на фоне усиления давления на страну со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Этот шаг планировался ранее и был сделан вскоре после того, как с августа по октябрь Болгария импортировала российскую нефть по цене, выше установленной "Большой семеркой" и ЕС, что принесло Кремлю 430 млн евро в виде прямых налогов.

Эта торговля была легальной, поскольку Болгария получила единственное в своем роде исключение из запрета ЕС на импорт российской нефти морским транспортом, подпадающей под действие санкций. ЕС предоставил Болгарии исключение, чтобы защитить страну от резких скачков цен на топливо. Но эта лазейка также позволила Москве получить существенную прибыль.

В целом, исключение принесло России 2 млрд евро доходов от экспорта с момента введения санкций, что, по оценкам, привело к уплате Москве 1 млрд евро налогов.

После этого доклада правительство Болгарии объявило о планах прекратить выход из-под санкций 1 марта вместо предыдущего, самостоятельно установленного крайнего срока 31 октября. А в среду болгарские законодатели начали процесс превращения этого плана в закон: экономический комитет парламента проголосовал за это предложение. Однако в законопроекте не было ни одного упоминания о предельных ценах.

Голосование состоялось на фоне усиления давления на Болгарию. Учитывая недавние разоблачения, внимание было сосредоточено, в частности, на обходных путях введения ценовых ограничений.

Один из чиновников Еврокомиссии отметил, что если есть лазейка, ее необходимо устранить. Аналогичное мнение высказали несколько дипломатов ЕС.

"Все (такие) лазейки должны быть закрыты как можно скорее", - сказал один из них, добавив, что любая энергетическая зависимость от России "не только угрожает безопасности ЕС, но и добавляет дополнительные средства для подпитки захватнической войны России против Украины".

В целом, дипломаты из четырех стран ЕС поддержали призыв к Болгарии отменить льготу, позволяющую ей покупать нефть по цене выше установленной союзниками.

Санкции Болгарии против России

В конце сентября болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что должно было поставить страну в один ряд с другими членами ЕС.

Однако Кремль в 2023 году заработал дополнительно 1 млрд евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания России воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.

В ноябре София закрыла эту нефтяную лазейку, что позволило России заработать более 1 млрд евро.

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