У Болгарії виявили перші випадки "Омікрона"

"Ми підтвердили новий штам у зразках, взятих у 12 осіб. Відтепер ми можемо очікувати більш швидкого поширення інфекції. "Омікрон" поступово стане домінуючим варіантом, як це вже сталося в багатьох країнах ЄС", - заявив головний санітарний лікар балканської країни Ангел Кунчев.

За його словами, заразилися дев'ять чоловіків і три жінки, в основному з Софії, відчувають легкі симптоми, і ніхто з них не був госпіталізований.

У вівторок, 4 січня, органи охорони здоров'я Болгарії проведуть нараду, щоб обговорити, чи будуть потрібні додаткові заходи для стримування поширення нового штаму.

Головний санлікар країни заявив, що Болгарія вже зробила найважливіший крок, запропонувавши одноразову грошову премію в розмірі 75 левів (близько 44 доларів) пенсіонерам, які вирішать пройти вакцинацію або отримати додаткову дозу вакцини в найменш вакцинованій державі-члені ЄС.

Болгарія також скоротила період для ревакцинації до трьох місяців після повного циклу вакцинації.