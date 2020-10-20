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У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці

Автор: Инна Собора

У Болгарії через пандемію коронавіруса запроваджують обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

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Про це повідомляє DW.

Міністр охорони здоров'я країни Костадін Ангелов переконаний, що носіння захисних масок, включно з дотриманням соціального дистанціювання і проведенням регулярних дезинфекційних заходів, допоможе сповільнити поширення вірусу приблизно на 30 відсотків і допоможе уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

"Ми очікуємо, що кількість нових випадків інфікування знизиться, якщо люди будуть суворо дотримуватися цих заходів", - сказав він.

Всього у Болгарії, населення якої становить 7 мільйонів осіб, зафіксовано 30 527 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу підтвердили 1024 випадки захворювання.

Раніше повідомлялося, що у Латвії збираються штрафувати за відсутність медичної маски у громадян в громадському місці.

Нагадаємо, за останній тиждень у світі число заражених на коронавірус зросло більш ніж на 2,4 мільйона осіб, що є найвищим щотижневим показником з початку пандемії.

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