У Болгарії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці

У Болгарії через пандемію коронавіруса запроваджують обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

Про це повідомляє DW.

Міністр охорони здоров'я країни Костадін Ангелов переконаний, що носіння захисних масок, включно з дотриманням соціального дистанціювання і проведенням регулярних дезинфекційних заходів, допоможе сповільнити поширення вірусу приблизно на 30 відсотків і допоможе уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

"Ми очікуємо, що кількість нових випадків інфікування знизиться, якщо люди будуть суворо дотримуватися цих заходів", - сказав він.

Всього у Болгарії, населення якої становить 7 мільйонів осіб, зафіксовано 30 527 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу підтвердили 1024 випадки захворювання.

Раніше повідомлялося, що у Латвії збираються штрафувати за відсутність медичної маски у громадян в громадському місці.

Нагадаємо, за останній тиждень у світі число заражених на коронавірус зросло більш ніж на 2,4 мільйона осіб, що є найвищим щотижневим показником з початку пандемії.