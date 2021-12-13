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У Болгарії після третіх за рік виборів парламент затвердив новий уряд

Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Болгарії 13 грудня затвердив склад коаліційного уряду на чолі з лідером центристської партії Кирилом Петковим. Таким чином було покладено край багатомісячній політичній кризі в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BGNES.

Кандидатуру Кирила Петкова на посаду прем'єр-міністра підтримали 134 депутати, проти нього проголосували 104 із 240 парламентаріїв.

"Сьогодні важливий день для продовження змін. Наше перше завдання - усвідомити, що якщо ми хочемо кращого майбутнього для Болгарії, ми повинні працювати разом", - сказав Петков після голосування.

Нагадавши, у середині листопада в Болгарії пройшли треті за рік парламентські вибори. Перемогу на них здобула Нова центристська партія, яка виступає проти корупції.

Зазначимо, 10 грудня партія Петкова досягла угоди про створення коаліції з Соціалістичною партією( BSP), партією "є такий народ" (ITN) і альянсом "демократична Болгарія". Разом вони отримали 134 з 240 місць у болгарському парламенті.

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