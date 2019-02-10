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У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію

Новини » Політика    10.02.2019 - 23:53
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
Фото: Румен Радєв (з відкритих джерел)

Поки ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції протесту

У Болгарії перед будівлею адміністрації президента Румена Радєва в неділю, 10 лютого, відбулася акція протесту, учасники якої вимагали його відставки через "проросійську позицію". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Учасники акції, зокрема, протестували проти позиції Радєва щодо Венесуели та проросійської спрямованості його політики.

Поки ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції.

Зі слів маніфестантів, акція була організована через соціальні мережі.

Нагадаємо, уряд Болгарії підтримав позицію партнерів з Європейського союзу і визнав голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави, висловивши солідарність з усіма громадянами Венесуели.

Позицію Ради безпеки при Кабінеті міністрів Болгарії підтримали всі її члени, крім представників президента Румена Радєва.

 

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