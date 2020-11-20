ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Не хворіє в суперлегкій формі: в ОП пояснили лікування Зеленського у "Феофанії"

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський був поміщений в лікарню "Феофанія" з коронавірусом за рішенням лікарів. Але на роботу це сильно не впливає.

Популярні новини

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що хвороба Зеленського не проходить "у суперлегкій формі".

"У нас весь час триває робота в телефонному режимі. Скрізь встановлені системи відеозв'язку, в тому числі спецзв'язок проведений до "Феофанії". Президент весь час проводить різні наради, в різних складах. Робота не зупиняється. А президент, знову ж таки - згідно з рішенням лікарів, перебуває в лікарні під наглядом", - сказав Тимошенко.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Зокрема, він попросив провести експертизу і роз'яснити, яким чином можна уникнути незворотної шкоди антикорупційної реформи після скандальних рішень Конституційного суду.

Також в Офісі президента допускають, що госпіталі для пацієнтів з COVID-19 розгорнуто на базі санаторіїв. Очікується, що дану ініціативу почнуть реалізовувати в найближчі тижні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленський