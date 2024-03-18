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Бокс и каратэ вместо футбола. Звезды "Фенербахче" устроили массовую драку с фанатами соперника

Фото: Брайт Осайи-Сэмюэл только что нокаутировал болельщика-провокатора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Футболисты стамбульского "Фенербахче" надолго запомнят выездную победу над "Трабзонспором". После финального свистка им пришлось сойтись на кулаках с болельщиками хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanatik.

"Желтые канарейки" набрали три пункта благодаря дублю бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда и гола экс-форварда лондонского "Челси" Батшуаи. Они принесли стамбульцам победу (3:2).

Впрочем, главные события на поле развернулись после финального свистка. Фанаты "сине-бордовых" выбежали на газон с намерением выяснить отношения с гостями, которые в центральном круге праздновали победу. Первый из болельщиков оказался главным провокатором – он подбежал к футболистам и занял боксерскую стойку.

Стамбульцы решили дальше не ждать и нанесли удар первыми. Защитник Брайт Осайи-Сэмюэл поверг хулигана на землю и начал "перевоспитывать". Завязалась настоящая потасовка с участием основных и запасных футболистов "Фенербахче" и десятков фанатов, которых неудачно пытались сдержать стюарды.

В конце концов полиция и охрана стадиона вывела спортсменов в раздевалку. Позже министр внутренних дел Турции Али Йерликая заявил, что правоохранители идентифицировали и задержали 12 фанатов. Следствие по делу будет продолжаться.

 

 

К слову, немецкий "Саарбрюкен" выбил трех грандов к полуфиналу Кубка Германии.

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Фенербахче