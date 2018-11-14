Богомолець: білоруські медики пообіцяли допомогу у створенні системи трансплантації в Україні

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

За словами Богомолець, профільним міністерством досі не створено службу трансплант-координаторів

Білорусь готова надати Україні всі свої напрацювання, документи та рекомендації щодо організації ефективної системи трансплантації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Я давно та плідно спілкуюся з білоруськими медиками, і вони обіцяли нам всебічну підтримку й допомогу. Сьогодні в Білорусі для громадян країни трансплантація нирки безкоштовно проводиться у кожній обласній лікарні. Трансплантація серця, легень та інших органів - у центрі трансплантації. Всі, хто цього потребує, отримують допомогу в найбільш стислі терміни й безоплатно", - написала парламентар.

Вона також додала, що сусідня країна заробляє сотні мільйонів доларів на проведенні платних операцій для іноземних громадян, зокрема й українських. Так, за останні 5 років Україна переказала в Білорусь майже 1 млрд гривень, щоб оплатити трансплантацію для наших пацієнтів.

"Добру волю білоруських колег та готовність допомогти нам можна тільки вітати, адже в медичній сфері ми відстали від них на десятиліття. Але, на жаль, ми самі виявилися не готовими прийняти таку допомогу. Так, через зрив МОЗ підготовки реєстрів донорів та реципієнтів, ухвалений парламентом закон про трансплантацію запрацює з 1 січня 2019 року в небезпечному для людей режимі, адже саме реєстри донорів і реципієнтів є запобіжником, який унеможливлює "чорну трансплантацію", - вважає політик.

За словами народного депутата, профільним міністерством досі не створено службу трансплант-координаторів, не закуплене необхідне обладнання та медичні засоби для лікарень, не ухвалені необхідні підзаконні акти, не зроблено нічого на виконання закону.

"І все це означає, що хворі діти та дорослі знову чекатимуть в "чергах смерті" МОЗ на лікування за кордоном, а українські платники податків фінансуватимуть інші країни, які розвивають свою систему трансплантації за наш кошт. Керівництво МОЗ вчергове розписалося у неспроможності проводити адекватні реформи заради людей. Але ні президент, ні прем'єр-міністр не звертають на це ніякої уваги. Соромно й прикро бачити, як брехня у владі перемагає здоровий глузд і можливість зберегти найдорожче, що є у нашої країни - життя людей!", - підсумувала Богомолець.

Фото: facebook.com/olgabogomolets