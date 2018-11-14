Богомолец: белорусские медики пообещали помощь в создании системы трансплантации в Украине

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

По словам Богомолец, профильным министерством до сих пор не создана служба трансплант-координаторов

Беларусь готова предоставить Украине все свои наработки, документы и рекомендации по организации эффективной системы трансплантации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Я давно и плодотворно общаюсь с белорусскими медиками, и они обещали нам всестороннюю поддержку и помощь. Сегодня в Беларуси для граждан страны трансплантация почки проводится бесплатно в каждой областной больнице. Трансплантация сердца, легких и других органов - в центре трансплантации. Все, кто в этом нуждается, получают помощь в наиболее сжатые сроки и безвозмездно", - написала парламентарий.

Она также добавила, что соседняя страна зарабатывает сотни миллионов долларов на проведении платных операций для иностранных граждан, в том числе и украинских. Так, за последние 5 лет Украина перевела в Беларусь почти 1 млрд гривен, чтобы оплатить трансплантацию для наших пациентов.

"Добрую волю белорусских коллег и готовность помочь нам можно только приветствовать, ведь в медицинской сфере мы отстали от них на десятилетия. Но, к сожалению, мы сами оказались не готовы принять такую помощь. Так, из-за срыва Минздравом подготовки реестров доноров и реципиентов, принятый парламентом закон о трансплантации заработает с 1 января 2019 года в опасном для людей режиме, ведь именно реестры доноров и реципиентов являются предохранителем, который исключает "черную трансплантацию", - считает политик.

По словам народного депутата, профильным министерством до сих пор не создана служба трансплант-координаторов, не закуплено необходимое оборудование и медицинские средства для больниц, не приняты необходимые подзаконные акты, не сделано ничего для исполнения закона.

"И все это означает, что больные дети и взрослые снова будут ждать в "очереди смерти" Минздрава лечения за границей, а украинские налогоплательщики будут финансировать другие страны, которые развивают свою систему трансплантации за наш счет. Руководство Минздрава в очередной раз расписалось в неспособности проводить адекватные реформы ради людей. Но ни президент, ни премьер-министр не обращают на это никакого внимания. Стыдно и обидно видеть, как ложь во власти побеждает здравый смысл и возможность сохранить самое дорогое, что есть у нашей страны - жизнь людей!", - подытожила Богомолец.

Фото: facebook.com/olgabogomolets