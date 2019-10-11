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Богдан зустрівся з послами країн "Великої сімки"

Новини » Політика    11.10.2019 - 18:26
Богдан зустрівся з послами країн "Великої сімки"
Фото: Богдан зустрівся з послами країн G7 (president.gov.ua)

На зустрічі обговорили реформи і розведення сил

Голова офісу президента України Андрій Богдан провів зустріч з послами країн "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Богдан подякував послам за допомогу Україні, додавши, що держава вважає ключовою підтримку країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в реалізації реформ.

"Співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил у Золотому та Петрівському," - йдеться у повідомленні.

Богдан розповів, на що очікує Україна від зустрічі у нормандському форматі. Окрему увагу учасники зустрічі приділили реформам, що зроблять з України сучасну та високорозвинену державу.

"Посли запевнили у беззастережній подальшій підтримці України. Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.", - підсумувала пресслужба зустріч.

Зі свого боку посли висловили підтримку економічним реформам.

Нагадаємо, раніше посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду Рон ван Роденом заявили, що підтримують прогрес у переговорах між урядом України і МВФ.

Посли відзначили, що співпраця з МВФ буде мати ключове значення для підтримки макрофінансової стабільності України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли G7 підтримують ініціативи розслідування підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої.

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Новини України реформиG7Богдан
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