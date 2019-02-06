Богдан Троцько, голова групи компаній ЦБТ: велика мета веде до високих результатів

Человек, который знает, чего хочет добиться в жизни и прикладывает к этому максимум усилий, обязательно достигнет поставленной цели. Такой целеустремленностью и настойчивостью обладает глава ГК Центр Биржевых Технологий Богдан Троцько — опытный финансист, успешный трейдер, талантливый руководитель. Судьбоносным для него стал 2013 год. Имея высшее экономическое образование и большой опыт в бизнесе, Богдан Сергеевич решил кардинально сменить род деятельности, научиться торговать на финансовых рынках и выгодно инвестировать. Именно это желание привело Богдана Троцько в ЦБТ, где он прошел обучение по курсу CBT Belastium, выиграл «Битву трейдеров» и получил предложение стать членом команды Центра Биржевых Технологий.

История успеха главы ГК ЦБТ Богдана Троцько — вдохновляющий пример

Благодаря энтузиазму, стремлению к новым вершинам, умению работать с людьми и передавать свои знания, Богдан Троцько быстро продвинулся по карьерной лестнице от стажера до главы компании. Оценив его потенциал, руководство ЦБТ предоставило Богдану Сергеевичу возможность проявить свои лидерские качества на руководящей должности. Каким бы филиалом он не управлял, показатели неизменно повышались, репутация компании укреплялась, а качество услуг становилось все лучше. Когда встал вопрос о том, кто возглавит группу компаний ЦБТ, не возникло никаких сомнений, что этот пост займет Богдан Троцько. И результат не заставил себя ждать — приход талантливого руководителя ознаменовал новый виток в развитии компании.

Благодаря слаженной работе всего коллектива и его руководителя Центр Биржевых Технологий получил в конце 2018 года престижную премию, став номинантом рейтинга «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании» по версии бизнес-глянца «Финансофф». Это высокая оценка деятельности компании, и, конечно же, ее главы. Богдан Троцько как бизнес-эксперт, опытный трейдер и специалист по инвестированию лично тестирует на собственных средствах все продукты, которые предлагает клиентам ЦБТ. Безусловно, это повышает доверие клиентов компании, увеличивает их число и наилучшим образом сказывается на качестве услуг ЦБТ.

Глава группы компаний ЦБТ Богдан Троцько рекомендует CBT-VIP статус

Для компании, цель которой не только обучение трейдингу и инвестированию, а и в повышении финансовой грамотности украинцев, важен штат профессионалов, готовых дать ответ на любой вопрос клиента. Богдан Троцько, глава группы компаний ЦБТ, прилагает максимум усилий к тому, чтобы профессионализм сотрудников рос с каждым днем. В каждом из филиалов, расположенных в крупных городах Украины для коллективов постоянно проводятся тренинги, семинары и мастер-классы, направленные на повышение квалификации. Получая рекомендации от своего финансового консультанта клиент может быть уверен, что она приведет его к прибыли.

А зависит размер прибыли еще и от статуса клиента — особыми привилегиями в ЦБТ пользуются обладатели ВИП-статуса. Они имеют возможность получать персональные консультации такого высококлассного специалиста, как Богдан Троцько, а их доход составляет на 30% больше, чем у клиентов со стандартными счетами. Среди выгодных бонусов — бесплатное индивидуальное обучение на курсе «ЦБТ Беластиум», бесплатные юридические консультации и много другое.

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