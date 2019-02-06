Богдан Троцько, голова групи компаній ЦБТ: велика мета веде до високих результатів

Людина, яка знає, чого хоче добитися в житті і прикладає до цього максимум зусиль, обов'язково досягне поставленої мети. Такою цілеспрямованістю й наполегливістю володіє глава ГК Центр Біржових Технологій Богдан Троцько — досвідчений фінансист, успішний трейдер, талановитий керівник. Доленосним для нього став 2013 рік. Маючи вищу економічну освіту та великий досвід в бізнесі, Богдан Сергійович вирішив кардинально змінити рід діяльності, навчитися торгувати на фінансових ринках і вигідно інвестувати. Саме це бажання привело Богдана Троцько в ЦБТ, де він пройшов навчання за курсом CBT Belastium, виграв «Битву трейдерів» і отримав пропозицію стати членом команди Центру Біржових Технологій.

Історія успіху глави ГК ЦБТ Богдана Троцько — приклад, що надихає

Завдяки ентузіазму, прагненню до нових вершин, вмінню працювати з людьми і передавати свої знання, Богдан Троцько швидко просунувся по кар'єрних сходах від стажиста до голови групи компаній. Оцінивши його потенціал, керівництво ЦБТ надало Богдану Сергійовичу можливість проявити свої лідерські якості на керівній посаді. Якою б філією він не керував, показники незмінно підвищувалися, репутація компанії зміцнювалася, а якість послуг ставала все кращою. Коли постало питання про те, хто очолить групу компаній ЦБТ, не виникло ніяких сумнівів, що цю посаду обійме Богдан Троцько. І результат не змусив себе чекати — прихід талановитого керівника ознаменував новий поворот у розвитку компанії.

Дякуючи злагодженій роботі всього колективу і його керівника, Центр Біржових Технологій отримав в кінці 2018 року престижну премію, ставши номінантом рейтингу «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії» за версією бізнес-глянцю «Фінансофф». Це висока оцінка діяльності компанії, і, звичайно ж, її голови. Богдан Троцько як бізнес-експерт, досвідчений трейдер і фахівець з інвестування, особисто тестує на власних коштах всі продукти, які пропонує клієнтам ЦБТ. Безумовно, це підвищує довіру клієнтів компанії, збільшує їх число і найкращим чином позначається на якості послуг ЦБТ.

Глава групи компаній ЦБТ Богдан Троцько рекомендує CBT-VIP статус

Для компанії, мета якої не тільки навчання трейдингу та інвестуванню, а й підвищення фінансової грамотності українців, важливий штат професіоналів, готових дати відповідь на будь-яке питання клієнта. Богдан Троцько, глава групи компаній ЦБТ, докладає максимум зусиль до того, щоб професіоналізм співробітників ріс з кожним днем. У кожній з філій, розташованих у великих містах України, для колективів постійно проводяться тренінги, семінари та майстер-класи, спрямовані на підвищення кваліфікації. Отримуючи рекомендації від свого фінансового консультанта клієнт може бути впевнений, що це приведе його до прибутку.

А залежить розмір прибутку ще й від статусу клієнта — особливими привілеями в ЦБТ користуються власники ВІП-статусу. Вони мають можливість отримувати персональні консультації такого висококласного фахівця, як Богдан Троцько, а їхній дохід становить на 30% більше, ніж у клієнтів зі стандартними рахунками. Серед вигідних бонусів — безкоштовне індивідуальне навчання на курсі «ЦБТ Беластіум», безкоштовні юридичні консультації та багато іншого.

Запишіться на консультацію фінансового експерта і дізнайтеся всю інформацію про те, як отримати CBT-VIP статус і разом з ним максимум від співпраці з Центром Біржових Технологій.