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Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом двох-трьох тижнів, - Британія

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Лондон, Вівторок 12 квітня 2022 08:26
Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом двох-трьох тижнів, - Британія Фото: бойові дії на сході України будуть посилюватися протягом двох-трьох тижнів (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом наступних двох-трьох тижнів бойові дії на сході України будуть посилюватися, так як Росія продовжує перенацілювати свої зусилля у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Російські атаки як і раніше зосереджені на українських позиціях поблизу Донецька і Луганська, тривають бої в районі Херсона і Миколаєва, а також відновилося просування до Краматорська", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що російські війська продовжують виводити з Білорусі, щоб передислокуватися для підтримки операцій на сході України.

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