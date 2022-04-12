Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом двох-трьох тижнів, - Британія

Протягом наступних двох-трьох тижнів бойові дії на сході України будуть посилюватися, так як Росія продовжує перенацілювати свої зусилля у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

"Російські атаки як і раніше зосереджені на українських позиціях поблизу Донецька і Луганська, тривають бої в районі Херсона і Миколаєва, а також відновилося просування до Краматорська", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що російські війська продовжують виводити з Білорусі, щоб передислокуватися для підтримки операцій на сході України.