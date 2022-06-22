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Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта

Фото: карта бойових дій в Україні на 22 червня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

На Донбассе оккупанты не оставляют попыток продвинуться к Славянску и захватить Лисичанск. В частности, достаточно тяжелой остается ситуация на Луганском направлении.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.

На даний момент ворог веде спроби наступу в районі Пришибу, Богородичного, Святогірська у бік Слов'янська.

Не відомий нині статус Клинового, Покровського, Володимирівки. Також у сірій зоні – частина території після окупованого Верхньоторецького.

Водночас ЗСУ продовжують проводити успішні бойові дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

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Війна в Україні