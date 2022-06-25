Бойові дії знизяться майже до нуля. Буданов дав прогноз щодо термінів закінчення війни

У ГУР Міноборони України заявляють, що починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю британському мовнику "ITV news".
"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - заявив начальник української розвідки.
Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб'ється успіху у війні проти України.
"Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," - підсумував він.
Раньше у НАТО спрогнозували, як закінчиться війна в Україні. За словами генсека Альянсу, бойові дії, швидше за все, завершаться за столом переговорів. При цьому НАТО продовжить допомагати українцям, щоб посилити їх позиції.
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