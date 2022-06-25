Бойові дії знизяться майже до нуля. Буданов дав прогноз щодо термінів закінчення війни

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - заявив начальник української розвідки.

Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб'ється успіху у війні проти України.

"Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," - підсумував він.