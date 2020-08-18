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Бойовика, що штурмував будівлю ВР Криму, повідомили про підозру

Вівторок 18 серпня 2020 12:35
Бойовика, що штурмував будівлю ВР Криму, повідомили про підозру
Фото: захоплення Верховної ради Криму (ru.krymr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Підозрюваний також воював на боці бойовиків на Донбасі

Правоохоронці повідомили про підозру учаснику "Самооборони Криму", який брав участь у штурмі будівлі Верховної ради Криму в 2014 році. Його підозрюють у створення або участь у діяльності незаконного збройного формування.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як розповіли правоохоронці, підозрюваний у минулому був співробітником КДБ СРСР.

"Встановлено, що 55-річний чоловік... в 2014 році він разом з іншими учасниками в складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" брав участь у силовий розгін мітингу під будівлею Верховної ради АР Крим у місті Сімферополі. Тоді в результаті силового штурму мітингувальників загинули дві людини. Також фігурант захоплював адміністративна будівля Верховної Ради АР Крим", - повідомили в МВС.

Після окупації Криму чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків, за що був нагороджений медалями і орденами окупаційних "влади Криму" і "ДНР".

Йому повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура повідомила про підозру у держзраді ще одному судді Криму.

Крім цього повідомлялося, що на початку серпня у Києві затримали колишнього бойовика "Самооборони Криму".

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