Бойовику "ДНР" повідомили про підозру у катуванні військових, взятих у полон біля Іловайська
Учаснику "ДНР" заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими. Він причетний до катування військових, захоплених у полон поблизу Іловайська.
Про це повідоммляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків.
В одній з так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року він жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних Сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі міста Іловайськ Донецької області.
Він застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.