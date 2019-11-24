Бойовики із заборонених мінометів обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Всі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Бойовики порушили режим тиші біля Водяного, Тарамчука, Красногорівки.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі, в неділю, 24 листопада, російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців в зоні проведення ООС на Донбасі. Бойовики протягом доби 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи при цьому заборонені міномети калібру 82 мм