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Бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі


Бойовики продовжують забороняти спостерігачам ОБСЄ потрапляти на контрольовані збройними формуваннями території

Боевики на Донбассе запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попадать на контролируемые вооруженными формированиями объекты и территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Трое оккупантов в очередной раз не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко (на северо-востоке от Мариуполя). Из-за отказА наблюдателей показать план своего патрулирования боевики не позволили им проехать в северо-восточном направлении поселков Пикузы и Саханка.

Кроме того, на блокпосту вооруженных формирований РФ, расположенном неподалеку Верхнешироковского (на северо-востоке от Мариуполя), в двух случаях вооруженные наемники российско-оккупационных войск вновь запретили членам патруля Миссии проезд через блокпост, ссылаясь каждый раз на "проведение комплекса специальных мероприятий".

С третьей попытки патрулю СММ все же удалось проехать через блокпост и попасть в населенный пункт.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ попадать на объекты и территории, чем препятствуют деятельности миссии. 

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