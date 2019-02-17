Бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі

Фото: спостерігачі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Бойовики продовжують забороняти спостерігачам ОБСЄ потрапляти на контрольовані збройними формуваннями території

Бойовики на Донбасі забороняють спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапляти на контрольовані збройними формуваннями об'єкти і території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

За даними щоденного звіту СММ ОБСЄ від 15 лютого 2019 зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу і інші перешкоди у виконанні мандата Місії. Троє окупантів в черговий раз не дозволили патрулю Місії проїхати через блокпост, розташований поблизу Заїченко (на північному сході від Маріуполя). Через відмову спостерігачів показати план свого патрулювання бойовики не дозволили їм проїхати в північно-східному напрямку селищ Пікузи і Саханка.

Крім того, на блокпосту збройних формувань РФ, розташованому неподалік Верхньошироківського (на північному сході від Маріуполя), в двох випадках озброєні найманці російсько-окупаційних військ знову заборонили членам патруля Місії проїзд через блокпост, посилаючись кожен раз на "проведення комплексу спеціальних заходів".

З третьої спроби патрулю СММ все ж вдалося проїхати через блокпост і потрапити в населений пункт.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі в черговий раз не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ потрапляти на об'єкти і території, що перешкоджають діяльності місії.