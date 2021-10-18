Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ на ППБ у Горлівці

Увечері 17 жовтня в16:03 патруль зафіксував, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) в Горлівці закриті за допомогою ланцюга і навісного замку, а біля воріт припаркована машина з блакитною табличкою "ДНР", що блокує виїзд. Біля машини стояли двоє озброєних бойовиків, які охороняли виїзд.

Власник готелю, в якому розташована ППБ, повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, пославшись на "накази від "міра Горлівки". Також він заявив, що всі виходи були заблоковані членами збройних формувань.

За допомогою камер відеоспостереження співробітники ОБСЄ побачили, що перед готелем встановлені 3 намети, навколо яких зібралися принаймні 4 людини.

О 17:00 двоє чоловіків в цивільному одязі увійшли в готель і заявили, що співробітникам ОБСЄ не можна залишати приміщення готелю, поки не буде звільнений член збройних формувань, який, як повідомлялося, був затриманий Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

"Дана ситуація продовжилася і після закінчення звітного періоду (і все ще триває). За спостереженнями СММ, обстановка була спокійною", - зазначили в ОБСЄ.

ОБСЄ підкреслює, що ППБ в Горлівці є офісом СММ/ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети й привілеї.

"Обмеження доступу в офіс і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов'язань тими, кому належить фактичний контроль", - йдеться в повідомленні.