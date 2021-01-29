ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики тричі порушили "тишу", стріляли з мінометів біля Водяного

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 28 січня, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Водяного на Приазов'ї противник відкрив вогонь у бік українських позицій з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Популярні новини

У штабі наголосили, що на обстріл противника українські військові відкривали вогонь.

З початку поточної доби, 29 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 січня бойовики десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окупанти розміщують з порушеннями артилерію і перешкоджають роботі ОБСЄ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС