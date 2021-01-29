Бойовики тричі порушили "тишу", стріляли з мінометів біля Водяного

У понеділок, 28 січня, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Водяного на Приазов'ї противник відкрив вогонь у бік українських позицій з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що на обстріл противника українські військові відкривали вогонь.

З початку поточної доби, 29 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 січня бойовики десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окупанти розміщують з порушеннями артилерію і перешкоджають роботі ОБСЄ.