Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Військові відповідали на обстріли

Один з ворожих обстрілів був проведений в напрямку Новозванівки. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.