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Бойовики за суботу п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

Проросійські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі в суботу, 5 грудня. Втрат і постраждалих серед солдатів немає.

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Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Обстріл сталися з гранатометів і стрілецької зброї біля населеного пункту Шуми, із протитанкового ракетного комплексу біля Водяного, з підствольного гранатомета, стрілецької зброї та снайперської зброї біля Авдіївки. Снайперську зброю застосовували також і біля Мар'їнки. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Раніше повідомлялося, що бойовики порушили "режим тиші" в районі Водяного, у зв'язку з чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що протягом трьох років завдяки фінансуванню уряду США на Донбасі було розміновано більше 1,6 млн квадратних метрів. Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу.

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