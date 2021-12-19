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Бойовики стягують до лінії фронту "Гвоздики" та танки, - штаб ООС

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Донбас, Неділя 19 грудня 2021 01:28
Бойовики стягують до лінії фронту "Гвоздики" та танки, - штаб ООС Фото: окупанти на Донбасі стягують техніку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Українська сторона СЦКК виявила, що збройні формування Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях поблизу ліній розмежування продовжують розміщувати військову техніку, заборонену Мінськими домовленостями. Зокрема зафіксовані невідведені" Гвоздики " і танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт прес-центр штабу ООС.

Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

"Зафіксовані порушення з боку збройних формувань РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення. А також про спроби приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

У зоні дій так званого 1 армійського корпусу ВФ РФ в районі Терново виявлені за межами виділених місць зберігання озброєння 34 танки Т-72, 14 танків Т-64 і 16 броньовиків. З порушенням ліній відведення виявлено 4 одиниці САУ 2С1 і три буксирувані гаубиці Д-30.

У районі Покровка за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксували 15 танків Т-72, два танки Т-64, одна САУ 2С1 і 13 броньовиків.

У повідомленні йдеться, що робота СММ ОБСЄ на окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 17 грудня російські бойовики двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд на окуповані території через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золоте і молодіжне, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Також в зоні дій так званого другого армійського корпусу ЗФ РФ, в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміла і Новогригорівка під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ бойовики намагалися перешкоджати роботі безпілотника.

Додамо, ОБСЄ нарахувала 335 порушень режиму припинення вогню на Донбас. За даними місії, бойовики влаштували масові військові навчання в Луганській і Донецькій області.

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