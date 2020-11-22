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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного

Донбас, Неділя 22 листопада 2020 07:48
Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості про перемир'я, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Унаслідок обстрілу бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксували поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала загалом 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

РБК-Україна писало, що 19 листопада, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранений військовий.

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