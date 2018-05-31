Бойовики змінили тактику боїв за підконтрольне Україні селище Південне, - штаб

Бойовики перейшли до тактики знищення житлових будинків для залякування місцевих жителів

Бойовики на Донбасі змінили тактику боїв за підконтрольне Україні селище Південне під окупованою Горлівкою. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Віктор Шубець.

"Противник змінив тактику і останнім часом вдається до систематичних обстрілів з великокаліберних кулеметів і мінометів. Основною метою противника є знищення житлових будинків і залякування місцевих жителів. Вогонь по захисникам Південного майже не ведеться", - зазначив Шубець.

Він додав, що військові, які захищають Південне, виявляють вогневі засоби противника та придушують їх. Крім того, Об'єднані сили надають всю необхідну допомогу місцевим жителям.

Брифінг представника прес-центру Про'єднаних сил 31.05.2018 р. Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил ситуація залишається контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг У порівнянні з минулим тижнем інтенсивність бойових дій дещо знизилась. Російсько-окупаційні війська 9 разів застосовували важке озброєння, 28 разів вели прицільний вогонь по нашим підрозділам. Щодо ситуації навколо селище Південне (Чигирі), що на околицях Горлівки. Противник змінив тактику та останнім часом вдається до систематичних обстрілів цього населеного пункту з крупнокаліберних кулеметів та мінометів. Основною метою ворога є знищення житлових будинків та залякування місцевих жителів. Вогонь по захисникам Південного майже не ведеться. У тієї ж годину оборонці населеного пункту вчасно виявляють вогневі засоби противника та придушують їх вогнем. Об'єднання єднані сили також надають усю необхідну допомогу місцевім жителям. На Луганщині найбільш напруженою була ситуація в районі населеного пункту Новотошківське, яке опинилося під прицілом окупантів через проведення низки заходів щодо надання гуманітарної допомоги дітям від командування Об єднаних сил. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об'єднання єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцева та Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалік і Гнутове. Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Бійців невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.За даними розвідки, втрати ворога минулої доби склали: двоє загиблих та четверо поранених. Упродовж ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій не змінилась. Тривалі бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на ранок втрат немає. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об'єднання єднаних сил залишається контрольованою. Військовослужбовці Національної гвардії у складі Об'єднаних сил 30 травня, близько 17 години, під час несення служби на блокпосту, в ході перевірки маршрутного автобуса «Волноваха – Маріуполь» звернули увагу на пасажира, який поводився знервовано та підозріло. Громадянина доставили на модуль Національної поліції для перевірки та встановлення особи. За результатами перевірки по базі даних Національної поліції, було встановлено, що мешканець міста Донецьк причетний до діяльності незаконних збройних формувань. Даного громадянина було затримано та доставлено в районний відділ Національної поліції. Контрольні пункти в'їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено у пропуску через лінію розмежування. За минулу добу виявлено 3 факти пропозиції грошової винагороди представникам Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднання єднаних сил, що несуть службу на КПВВ. Ще раз наголошуємо, що пропуск осіб через контрольно-перепускні пункти в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил здійснюється лише на законних підставах. У разі виявлення будь-яких порушень з боку Об'єднання єднаних сил просимо негайно повідомляти командуванню. Вчора, близько 12 години у КПВВ «мар'їнка», під час паспортного контролю, прикордонним нарядом виявлено громадянина України причетного до організованих злочинних угрупувань. Особу затримано та передано співробітникам Служби безпеки України. Шановні громадяни, Командування Об єднаних сил нагадує, що з 01 червня 2018 року контрольні пункти в'їзду – виїзду в межах Донецької та Луганської областей будуть функціонувати з 06.00 до 20.00 години. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України. В черговий раз бойовиками російсько-окупаційних військ було зірвано роботи на Донецькі фільтрувальній станції. Об'єднання єднані сили повністю дотримуються взятих зобов'язань й докладають максимум зусиль для здійснення безпечних робіт в районі фільтрувальної станції. Вчора військовослужбовцями Об'єднання єднаних сил забезпечено супровід робочої бригади Попаснянської районної електростанції для проведення ремонтно-відновлювальних робіт у населеному пункті Троїцьке, проведено огляд лінії електропередач та відновлено електропостачання у будинках зазначеного населеного пункту; доставлено гуманітарну допомогу Авдіївському міському товариству інвалідів та мешканцям населеного пункту Тошківка Попаснянського району Луганської області Таким чином ситуація в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднання єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Про'єднаних сил підполковник Віктор Шубець. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненому Південному підірвався мирний житель. За даними поліції, чоловік біля свого будинку наступив на вибуховий пристрій.