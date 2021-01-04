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Бойовики в Сирії обстріляли автобуси з цивільними: дев'ять загиблих

Сирія, Понеділок 04 січня 2021 05:04
Бойовики в Сирії обстріляли автобуси з цивільними: дев'ять загиблих
Фото: обстріл автобусів в Сирії (khalediskef via Twitter)
Автор: Даша Харченко

У провінції Хама, Сирія, бойовики обстріляли три рейсових автобуси. Внаслідок інциденту загинули дев’ять людей, четверо були поранені.

Про це повідомляє Syria News.

Як заявив губернатор провінції Мохаммад Кріштаті, всі загиблі були мирними жителями. Поранених відправили до шпиталю.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, у сирійській провінції Ідліб під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

До цього стало відомо, що Туреччина та Росія перекинули в Сирію додаткові військові підрозділи. Анкара домовилася з Москвою про створення спільних спостережних постів у Сирії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що Туреччина продовжить свої операції до тих пір, поки не буде забезпечена стабільність на її південному кордоні. Туреччина знищить всі зони терору в Сирії, якщо інші сторони не дотримають своєї обіцянки.

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