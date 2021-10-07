Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів.

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На збройні провокації противника українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.